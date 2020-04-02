Sanatçıların ev konserlerinde corona ile mücadele için 8 milyon dolar yardım toplandı

Elton John'un ev sahipliği yaptığı, Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys, Lizzo gibi ünlü isimlerin destek verdiği evden yardım konserleri serisinde corona virüs salgınıyla mücadele için 8 milyon dolar bağış toplandı.

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ntv.com.tr 02.04.2020 - 08:30

Dünyaca ünlü müzisyen Elton John, “Living Room Concert for America” (Amerika İçin Oturma Odası Konseri) etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Aralarında Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys’in de bulunduğu pek çok ünlü şarkıcı konser serisine destek verdi.

Corona virüs salgınıyla mücadele için yapılan konserlerde sponsorların katkılarıyla şimdiye kadar 8 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Müzisyenlerin evlerinden kendi imkanlarıyla sergiledikleri performanslar Fox kanalı ile iHeartMedia radyo istasyonlarından yayınlanıyor. Yardım konserleri ayrıca iHeartRadio’nun YouTube kanalında da yayınlanıyor.

Etkinlikler seyircileri salgın mağdurları ile Feeding America ve First Responders Children’s Foundation (İlk Müdahale Çocukları Vakfı) adlı yardım kuruluşlarını desteklemeye de teşvik ediyor.

Backstreet Boys, Green Day'den Billie Joe Armstrong’a, Dave Grohl, Camila Cabello’dan H.E.R, Sam Smith, Tim McGraw’e pek çok müzisyen kişisel cep telefonlarıyla, kameralarıyla ve ses ekipmanlarıyla performanslarını filme alıyor.

Konserler, konuklardan ilham verici mesajların yanı sıra Ben Falcone, Ciara, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ken Jeong, Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy, Ryan Seacrest, Russell Wilson ve pek çok sanatçıdan özel görüntüler de içeriyor.

Konserler yardım etmek ve virüsün yayılmasına karşı mücadele için hayatlarını ortaya koyan sağlık profesyonellerine, ilk müdahale ekiplerine ve diğer kahramanlara saygı gösterisi özelliği de taşıyor.

YouTube, yardım konserlerini yayınlamanın yanı sıra bağışta da bulunduğunu duyurdu.

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