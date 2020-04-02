Sanatçıların ev konserlerinde corona ile mücadele için 8 milyon dolar yardım toplandı

ntv.com.tr 02.04.2020 - 08:30 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 08:40
Dünyaca ünlü müzisyen Elton John, “Living Room Concert for America” (Amerika İçin Oturma Odası Konseri) etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Aralarında Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys’in de bulunduğu pek çok ünlü şarkıcı konser serisine destek verdi.
Backstreet Boys, Green Day'den Billie Joe Armstrong’a, Dave Grohl, Camila Cabello’dan H.E.R, Sam Smith, Tim McGraw’e pek çok müzisyen kişisel cep telefonlarıyla, kameralarıyla ve ses ekipmanlarıyla performanslarını filme alıyor.
Konserler, konuklardan ilham verici mesajların yanı sıra Ben Falcone, Ciara, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ken Jeong, Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy, Ryan Seacrest, Russell Wilson ve pek çok sanatçıdan özel görüntüler de içeriyor.
Konserler yardım etmek ve virüsün yayılmasına karşı mücadele için hayatlarını ortaya koyan sağlık profesyonellerine, ilk müdahale ekiplerine ve diğer kahramanlara saygı gösterisi özelliği de taşıyor.
YouTube, yardım konserlerini yayınlamanın yanı sıra bağışta da bulunduğunu duyurdu.