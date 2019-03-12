Sanatçıya dilencilik cezası

'11 YILDIR PERFORMANS SERGİLİYORUM'



Dünyanın birçok yerinde canlı heykel performansı sergilediğini söyleyen ve böyle bir ceza karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Coşkun, "Bizler Sokak Sanatları Atölyesi'nin üyeleriyiz. Ben genel sanat yönetmenleriyim. 2008 yılından beri İzmir’de Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde gösteriler sergiliyoruz. Performans sanatı ve sokak sanatı ile ilgili sanatseverlere bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ben 11 yıldır performans sergiliyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: