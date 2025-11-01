Sanatseverler denizin sırlarıyla buluştu

Seramik sanatçısı Candan Çelikpençe, Kültür Yolu Festivali'nde deniz canlıları temalı seramik eserleri sergiledi.

Seramik sanatçısı Candan Çelikpençe Gündüz'ün atölye sanatçıları Ömer Gündüz, Mustafa Yalım, Ekaterina Doğan, 'Denizin Sırları' adını verdikleri deniz canlıları temalı seramik çalışması eserlerini bir özel kolejin sanat galerisinde sergiledi.

Serginin açılış kurdelesini Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürü Gülay Kaplan, kolejin Batı Kampüsü Kurucusu Hüseyin Sarı, Lara Kampüsü Müdürü Ömer Tuna, sanat ve kültürel faaliyetlerden sorumlu kurumsal iletişim müdürü Seçil Çavuşoğlu, sanatçı Candan Çelikpençe Gündüz birlikte kesti.

KÜLTÜR YOLUNA DAVET

ADT Müdürü Gökhan Tüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1-9 Kasım arası Antalya'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali'nin zengin programı hakkında bilgi verdi, sanatseverleri kültür-sanat etkinliklerine davet etti.

Tüzün, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'ndan da turizm sözleriyle, "Antalya Devlet, uluslararası fuara katılan ilk devlet tiyatrosu olma unvanını elde etti. 'Sahnede Bir ödüllü' madalya dekoru ve fuarıyla ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sanatçı Candan Çelikpençe Gündüz, 8 Kasım Cumartesi gününe kadar açık kalacak sergide, farklı forumlarda şekillendirilmiş çamurdan elde edilen seramik çalışmaların yer aldığını söyledi.

Gündüz, "Göz kamaştıran dekoratif süs eşyası eserler, denizaltı dünyasında yaşayan çeşitli türde ilginç balıklar, denizatı, sualtı yılanı ve bitki türlerinden oluştu" dedi, sanata ve sanatçıya kapılarını açan kolej yöneticilerine teşekkür etti.

