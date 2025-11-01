Sanatseverler denizin sırlarıyla buluştu

KÜLTÜR YOLUNA DAVET

ADT Müdürü Gökhan Tüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1-9 Kasım arası Antalya'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali'nin zengin programı hakkında bilgi verdi, sanatseverleri kültür-sanat etkinliklerine davet etti.



Tüzün, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'ndan da turizm sözleriyle, "Antalya Devlet, uluslararası fuara katılan ilk devlet tiyatrosu olma unvanını elde etti. 'Sahnede Bir ödüllü' madalya dekoru ve fuarıyla ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.