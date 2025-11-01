Sanatseverler denizin sırlarıyla buluştu
Seramik sanatçısı Candan Çelikpençe, Kültür Yolu Festivali'nde deniz canlıları temalı seramik eserleri sergiledi.
Seramik sanatçısı Candan Çelikpençe Gündüz'ün atölye sanatçıları Ömer Gündüz, Mustafa Yalım, Ekaterina Doğan, 'Denizin Sırları' adını verdikleri deniz canlıları temalı seramik çalışması eserlerini bir özel kolejin sanat galerisinde sergiledi.
Serginin açılış kurdelesini Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürü Gülay Kaplan, kolejin Batı Kampüsü Kurucusu Hüseyin Sarı, Lara Kampüsü Müdürü Ömer Tuna, sanat ve kültürel faaliyetlerden sorumlu kurumsal iletişim müdürü Seçil Çavuşoğlu, sanatçı Candan Çelikpençe Gündüz birlikte kesti.