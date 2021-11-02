Şangay Disneyland Parkı 1 corona virüs vakası yüzünden kapatıldı

Daha önce de cumartesi günü, başkent Pekin'de yeni açılan Universal Studios da temaslıların tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı. Pekin, birkaç ay sonra Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ve yetkililer, virüsün ortadan kaldırılmasının önlerindeki en büyük zorluk olduğunu ifade ediyor.



