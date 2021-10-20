Şanlıurfa Belediyesi'nden Squid Game kartları

Squid Game dizisi, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizideki kartlar Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Dağıtılan kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu yer aldı.

Abone ol Paylaş









Squid Game adlı Güney Kore yapımı dizi, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizide, daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı.







Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu ile birlikte telefon numaraları yer aldı.







Habertürk'ün haberine göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı belirtildi.







Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde dağıtılan kartlar vatandaşların da ilgisini çekti.







Squid Game dizisinin bir bölümünde yer alan kartlardaki telefon numarası gerçek çıkmış, çok sayıda insanın numaranın sahibini aramasının ardından sahnedeki numaranın kaldırılacağını açıklanmıştı.