Şanlıurfa’da 2 bin yıllık tarihi kaya mezarları ziyarete açıldı

İHA 22.04.2021 - 12:19
61 KAYA MEZARI BULUNUYOR
Nekropol alan görevlisi turizmci Baran Yenip, alanın ziyaretçilere açık olduğunu belirterek, "Şanlıurfa şehir merkezinde Kızılkoyun Nekropolu, ‘Nekropolisler’ ölüler şehri manasına geliyor. Burası o dönemin, Roma döneminde kullanılmış olan ölüler şehri, mezarlık alanıdır. Burada yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezar örnekleri bulunuyor. Burada 61 tane kaya mezar örnekleri yer alıyor. Kaya mezarı o devrin aile mezarı olarak karşımıza çıkıyor. Bazılarında dini mitoloji aile kabarması, tavus kuşu kabarması, iki tanede Centaurs kabartması ve nahit mezar örnekleri alanımızda yer alıyor. O döneme ait bazı canlandırmalar yapıldı. Bu canlandırmalarda o döneme ait iskeletlerle birlikte buluntular ve ölü yatakları yer alıyor. Şu anda ziyaretçilere açık durumdadır” dedi.
"MAĞARALAR KLİMALI DAİREDEN DAHA SAĞLIKLI"
Eşsiz bir güzellikle karşı karşıya olduğunu belirten turistlerden İbrahim Kılıç da, “Ben de burayı yeni gördüm. Çok güzel bir yer. Klimalı evde, dairede oturmaktan bin kat daha iyidir. Burayı herkesin gelip gezmesini, görmesini isteriz. Burada bu tür manzara ve eski tarihi yerler, başka hiçbir yerde yoktur” diye konuştu.