Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı 03.05.2021 - 12:12

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 1

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 2

Bu kapsamda bir grubun uzun süredir Kışla Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 3

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan zanlıların toprak altındaki 400 metrekarelik tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardıkları belirlendi.

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 4

Alanda gerçekleştirilen incelemede yapının Roma dönemine ait olduğu, esir alınan tutsakların konulduğu ve çok sayıda zindan odasından oluştuğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 5

Alanda yapılan aramada Roma dönemine ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi. Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşte diğer kareler...

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 6
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 7
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 8

Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 9
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı - 10

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