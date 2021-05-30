Şanlıurfa'da özel ışıklandırma yapılan tarihi alanlarda kartpostallık görüntüler

Işıklandırmaların şehre ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti: "Özellikle Balıklıgöl ile Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı çok güzel oldu. Bu ışıklandırma sayesinde insanlar geceleri daha keyifli yürüyüş yapıyor, farklı bir atmosfer oluyor. Yakın zamanda Harran Ulu Camii'nin de restore edilerek, gece ışıklandırılması sağlandı. Biz eskiden Harran'a turist rehberleri olarak giderken hep dua ederdik ki akşam karanlığına orada kalıp, ziyaretçilere mahcup olmayalım diye ama şimdi tam tersi oldu, Harran'a gidince süremizi biraz daha uzatabiliyoruz. Işıklandırmayla Harran'daki kalış süresi gün batımını seyretme gibi faktörlerde eklendiğinde uzayabiliyor. Harran'daki ilk İslam Üniversitesi ışıklandırmayla çok daha güzel oldu. Bu tür ışıklandırmaların olmasını bekliyoruz. Halfeti'de de benzer ışıklandırmaların olması turizm hareketliliğine katkı sunacaktır. Işıklandırmalar turistlerin bulunduğu bölgedeki kalış sürelerini çok net bir şekilde uzatıyor."