Şanlıurfa Karahantepe'ye Göbeklitepe etkisi

Haberler 26.02.2022 - 17:14
Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, 3 yıl önce kazı çalışmalarına başladıkları Karahantepe'nin kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çektiğini söyledi.
Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 28 önemli eserin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Karul, Karahantepe'ye ilginin artmasında sergilenen eserlerin de katkı sunduğunu dile getirdi.
Karul, neolitik döneme ilişkin 11 bin yıllık olduğu belirtilen insan ve hayvan başlıklı mühendislik harikası heykellerin dünyadaki arkeolog ve tarihçilerin dikkatini çektiğini vurguladı.
Karul, iki yıldır gelen talepler doğrultusunda Almanya, İtalya ve Fransa gibi farklı ülkelere giderek Karahantepe’deki keşifleri anlattığını söyledi.
Karul, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin artık tarih ve arkeoloji meraklısı herkes tarafından bilindiğini söyledi.
Karahantepe'de de Göbeklitepe'ye benzer eserlerin ortaya çıkmasının ören yerinin bilinilirliğini artırmaya katkı sunduğunu belirten Karul, şöyle devam etti: "Karahantepe'nin bu kadar kısa sürede kamuoyuna mal olmasının iki sebebi var. Bunlardan birisi son 3 yıldır yaptığımız kazılarda açığa çıkan kalıntılar. Bunlar bizim daha önceden Göbeklitepe'de ortaya çıkan kalıntıların benzeri olmakla birlikte onlara yenilerinin de eklendiği bir yer. Kazılarda ortaya çıkarılanlar bu ünün asıl nedenidir. Özellikle başta Göbeklitepe olmak üzere Şanlıurfa bölgesinde Neolitik Dönem'e ait olan yerler hakkında kamuoyunun zaten bilgisinin olmasıdır. Buna yenilerinin eklenmesi de aslında mevcut bir altlığa yeni şeylerin eklenmesidir. Karahantepe'nin kısa sürede tanınmışlığının yarısı Göbeklitepe'de benzer eserlerin bulunmasından, yarısı da buradaki kazılarda açığa çıkardığımız kalıntılardan kaynaklanıyor."
Prof. Dr. Karul, Karahantepe'deki kazıların bu yıl mayıs ayında daha kapsamlı olarak başlamasının planlandığını belirtti.
İşte diğer kareler...