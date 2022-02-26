Şanlıurfa Karahantepe'ye Göbeklitepe etkisi

Karahantepe'de de Göbeklitepe'ye benzer eserlerin ortaya çıkmasının ören yerinin bilinilirliğini artırmaya katkı sunduğunu belirten Karul, şöyle devam etti: "Karahantepe'nin bu kadar kısa sürede kamuoyuna mal olmasının iki sebebi var. Bunlardan birisi son 3 yıldır yaptığımız kazılarda açığa çıkan kalıntılar. Bunlar bizim daha önceden Göbeklitepe'de ortaya çıkan kalıntıların benzeri olmakla birlikte onlara yenilerinin de eklendiği bir yer. Kazılarda ortaya çıkarılanlar bu ünün asıl nedenidir. Özellikle başta Göbeklitepe olmak üzere Şanlıurfa bölgesinde Neolitik Dönem'e ait olan yerler hakkında kamuoyunun zaten bilgisinin olmasıdır. Buna yenilerinin eklenmesi de aslında mevcut bir altlığa yeni şeylerin eklenmesidir. Karahantepe'nin kısa sürede tanınmışlığının yarısı Göbeklitepe'de benzer eserlerin bulunmasından, yarısı da buradaki kazılarda açığa çıkardığımız kalıntılardan kaynaklanıyor."