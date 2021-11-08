Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, Sex the City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That dizisinin setinde görüntülendi. Parker ve Noth gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

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Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 1

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, Sex & the City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That dizisinin setinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 2

İkili, set arasında birbirleriyle ve hayranlarıyla sohbet edip şakalaşırken görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 3

Hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceralarını ele alan dizi, aralık ayında HBO Max’te yayınlanacak.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 4

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, New York'ta Armageddon Time adlı filmin setinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 5

83 yaşındaki Hopkins ile 38 yaşındaki Hathaway, set arasında sohbet edip gülüşürken görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 6

James Gray'in yönetmenliğini üstlendiği Armageddon Time'ın senaryosu da Gray'in elinden çıkma.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 7

Gray’in çocukluk anılarına dayanan filmde, Ronald Reagan’ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesi konu ediliyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 8

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde görüntülendi. 

1980'lerde tüm Hollywood billboard'larını fotoğraflarıyla süsleyen popüler kültür ikonu şarkıcının hayatını anlatan dizi setinde Rossum'u tanımak neredeyse imkansız. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 9

Saç, makyaj ve kıyafetiyle bambaşka bir görünüme bürünen 35 yaşındaki Rossum, çekim aralarında terlikleriyle yürümeyi tercih etti.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 10

Üzerinde uzun yıllardır çalışılan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 11

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, televizyon yüzü ve model Angelyne, 1984 yılında Los Angeles'taki tüm billboard'larda fotoğraflarının yayınlanmasıyla ünlendi. 1978'de erkek arkladaşının müzik grubu Baby Blue'ya dahil oldu. 1982'de ilk albümünü çıkaran şarkıcı, Billboard'lardaki ününün ardından 1986'da ikinci albümünü çıkardı. 

2003'te California valiliğine aday oldu, 135 adayın katıldığı seçimde 29'uncu oldu. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 12

Westworld dizisinin yıldızları Tessa Thompson ve Ed Harris, dizinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 13

Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezon çekimleri New York'ta yapılıyor. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 14

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 15

Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 16

Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 17

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 18

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 19

İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 20

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 21

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 22

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 23

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 24

2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 25

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 26

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 27

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 28

2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 29

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 30

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 31

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 32

Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 33

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 34

Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 35

Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 36

Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 37

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 38

Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 39

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 40

Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 41

Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 42

Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 43

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 44

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 45

Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 46

Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 47

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 48

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 49

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 50

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 51

Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 52

Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 53

Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 54

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 55

Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 56

Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 57

Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 58

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 59

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 60

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 61

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 62

Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 63

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 64

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 65

Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 66

James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 67

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 68

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 69

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 70

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 71

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 72

Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 73

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 74

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 75

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 76

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 77

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 78

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 79

Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 80

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 81

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 82

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 83

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 84

Chadwick Boseman / Black Panther (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 85

Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 86

John Krasinski / A Quiet Place (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 87

Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 88

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 89

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 90

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 91

Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 92

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 93

Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 94

Richard Madden / Bodyguard (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 95

Rachel Weisz / The Favourite (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 96

Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 97

Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 98

Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 99

Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 100

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 101

Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 102

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 103

Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 104

Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 105

Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 106

Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 107
Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 108

Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 109

Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 110

Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 111

Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 112

Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 113

Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 114

Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 115

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 116

Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 117

Charlize Theron ve Jason Reitman / Tully (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 118

Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 119

Keri Russell / The Americans (2013)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 120

Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 121

Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 122

Donald Glover / Atlanta (2016)

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, And Just Like That dizisi setinde - 123

Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)

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