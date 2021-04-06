Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette

Penelope Cruz, Pedro Almodovar'ın yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde görüntülendi. Yeni film için ilk kez sete çıkan Cruz, sarışın haliyle dikkat çekti. Cruz gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

ntv.com.tr 06.04.2021 - 07:35

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 1

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 2
Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 3
Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 4
Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 5

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 6
Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 7
Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 8
Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 9
Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 10
Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 11

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 12

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 13
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 14
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 15

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 16

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 17

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 18

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 19
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 20
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 21
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 22
Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 23
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 24
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 25
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 26

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 27

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 28

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 29

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 30
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 31

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 32
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 33
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 34
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 35

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 36

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 37

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 38

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 39

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 40
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 41

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 42

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 43

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 44

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 45

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 46

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 47
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 48

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 49

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 50

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 51

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 52
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 53
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 54
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 55
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 58

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

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Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 61
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 62
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 63
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 64
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 65
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 66
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 67
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 68
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 69
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 70
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 71
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 72
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 73
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 74
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 75
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 76
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 77
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 78
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 79
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 80
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 81
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 82
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 83
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 84
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 85
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 86
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 87
Keri Russell / The Americans (2013)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 88
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 89
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 90
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 91
Donald Glover / Atlanta (2016)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 92
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette - 93

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