Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

DHA 29.06.2021 - 15:06

Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 1

Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 2
Akarsu'nun heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya gelen yakınları ve sevenleri, fotoğraf çektirdi. Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu’nun hastanede tedavi görmesi nedeniyle kız kardeşi Nesrin Akarsu ve sevenleri, anma etkinliği için buluştu. Nesrin Akarsu ile beraberindekiler, daha sonra mezar ziyareti yaparak, dua okudu. 


Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 3

Ağabeyinin mezarına çiçek bırakan Nesrin Akarsu, "Ağabeyimizin kaybının acısını her gün içimizde yaşatıyoruz. Barış Akarsu’yu sevenler her zaman bizleri arıyor soruyor. Ayrıca ağabeyimin hayatının anlatılacağı film 14 yıl sonra çekilecek. Buna aile olarak karar verdik" dedi.

İşte diğer kareler...

Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 4
Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 5
Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı - 6

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