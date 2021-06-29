Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu , yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Akarsu'nun heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya gelen yakınları ve sevenleri, fotoğraf çektirdi. Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu’nun hastanede tedavi görmesi nedeniyle kız kardeşi Nesrin Akarsu ve sevenleri, anma etkinliği için buluştu. Nesrin Akarsu ile beraberindekiler, daha sonra mezar ziyareti yaparak, dua okudu.





