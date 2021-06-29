Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

DHA 29.06.2021 - 15:06
Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.
Ağabeyinin mezarına çiçek bırakan Nesrin Akarsu, "Ağabeyimizin kaybının acısını her gün içimizde yaşatıyoruz. Barış Akarsu’yu sevenler her zaman bizleri arıyor soruyor. Ayrıca ağabeyimin hayatının anlatılacağı film 14 yıl sonra çekilecek. Buna aile olarak karar verdik" dedi.
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