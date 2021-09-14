Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA 14.09.2021 - 15:16

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 1
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, dün Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 2
Veysel Medet Avcı için öğle namazından sonra Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi.
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 3
Törene, Avcı'nın yakınları ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 4
Tören sırasında babasının tabutunun başından ayrılmayan Avcı, sevenlerinin ve yakınlarının taziyelerini kabul etti.
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 5
Veysel Medet Avcı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER