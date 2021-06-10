Şarkıcı Melis Danişmend'ten Kadıköy'de konser: 10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?

Salgın nedeniyle sahnelerin kapalı olması nedeniyle Maçka Parkı'nda konser veren Redd grubunun ardından müzisyen Melis Danişmend de Kadıköy'de konser verdi.

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10.06.2021 - 11:50

Maçka Parkı'nda Redd grubunun verdiği konserin ardından İstanbul’da bir konser de Kadıköy’de Melis Danişmend tarafından gerçekleşti.

Danişmend konserin ardından yaptığı açıklamada, "10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi? Bodrum’dan İstanbul’a uçarken, kafamda şarkı sözlerini unutur muyum tedirginliği vardı. Daha önce hiç hissetmediğim bir şey"







"10 ay insanı yıllardır yaptığı mesleği unutturacak hale getiriyormuş. Fakat “bisiklete binmek gibi” benzetmesini kim bulduysa elini öpeyim çünkü sahneye çıktığım anda sanki dün sahneden inmişim gibi ‘evim’deydim"







"Bebek, çocuk, genç, tonton yaş grubu herkeslerle bir aradaydık, çaldık söyledik."







"Binlerce kez vapura bindiğim, arkadaki konservatuara üniversite döneminde yarı zamanlı eğitim için başvurmaya çalıştığım bir noktada, denize, vapurlara ve martılara karşı konser vermek... Kısaca yihhu ve teşekkürler İstanbul Bir Sahne"

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