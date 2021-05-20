Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA 20.05.2021 - 13:50

Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 1
Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 2
Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 3
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 4
Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 5
26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

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