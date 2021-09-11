Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyündeki Satala Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında 5 bin yıllık bulgulara rastlandı. Çalışmalarda bölgenin tarihi sürecinin değişmesine neden olan bulgular elde edildi.

İHA 11.09.2021 - 13:09

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 1
Roma İmparatorluğu'nun Doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş dünyadaki tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kenti'nde 2017 yılından beri devam eden arkeolojik kazılarda önemli bulgular elde edilmeye devam ediyor.

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 2
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ve 1,5 ay önce başlayan kazı çalışmaları bu yıl 40 kişilik ekiple devam ederken toprağın 50 santimetre altından başlayan tarihi bulgular 5 metre derinliğe kadar ulaştı.

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 3
Roma İmparatorluğunun Apollinaris Lejyonu da denilen 15.Lejyonunun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü alanda çok sayıda açma gerçekleştiren ekip önemli bulgular ve eserler ortaya çıkarırken 5 bin yıllık mezarlığın yanısıra Ayasofya'yı yaptıran İmparator Justinyanus tarafından tamir ettirildiği belirlenen surlar da gün yüzüne çıkarıldı.

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 4
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Gümüşhane Valiliği ve İl Özel İdaresi ile Kelkit Kaymakamlığı ve Kelkit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen kazı çalışmaları Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü başkanlığında aynı üniversitenin akademisyenlerinden Doç. Dr. Şahin Yıldırım ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 5
Kazı başkanı Doç.Dr. Şahin Yıldırım, bu yıl 3 ayrı açmada aynı anda çalıştıklarını ve iklim şartlarının uygun olması halinde bir ay daha çalışmayı, bu süreçte çok daha önemli verilere ulaşmayı düşündüklerini söyledi.


Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 6

“Burada görmüş olduğunuz başlıklar, sütun başlıkları, sütunlar burada çok büyük ve kompleks bir yapının olduğunu bize göstermekte”
Çalışan ekibin yanında yurtdışından bilimsel katkı aldıklarını ifade eden Yıldırım, “Kazı çalışmalarımız 15.Leyjon adıyla bildiğimiz Apollinaris lejyonunun üssü durumdaki Satala’daki kastrum yani ordugahta gerçekleştirilmekte" dedi.





Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 7

"TARİHİ SÜRECİNİN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLDU”

Kazılarda tahmin etmedikleri, hiç ummadıkları şekilde kentin dip tarihine dair çok önemli verirler çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:
"Bu bölgede Neolitik Dönem henüz tespit edilmiş durumda değil ama Geç Kalkolitik Dönemden itibaren Satala ve çevresinin bir önemli yerleşim merkezi olarak bölgede varlığını gösterdiğini tespit etmiş olduk. Bu da şu ana kadarki yazılı kaynaklarda geçen şeyleri hem destekledi hem de çok yeni verilerin elde edilmesini ve bu bölgenin tarihi sürecinin değişmesine neden oldu.”

İşte diğer kareler...

Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 8
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 9
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 10
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 11
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 12
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 13
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 14
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 15
Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı - 16

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