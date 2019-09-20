Savant Sendromu Yağmur Adam'dan sonra Mucize Doktor ile gündemde

ALONZO CLEMONS - AMERİKALI HEYKELTRAŞ

Clemons, 40-50 aralığında bir IQ’ya sahip bir savant sendromlu heykeltraş ve sanatçı. Alonso Clemons, 3 yaşında düşmesinin ardından kalıcı bilişsel hasara uğradı. Bu kazanın ardından mükemmel hayvan heykelleri yapmaya başladı. Clemons, sadece bir kez gördüğü bir hayvanın heykelini kusursuz bir şekilde yapabiliyor. Sadece bir an için iki boyutlu bir görüntüye baktıktan sonra, bir hayvanın gerçekçi ve anatomik olarak kesin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturuyor. 1986'da Aspen, Colorado'da bir sergi açtı. Televizyonda bir hayvan gördüğünde o hayvanın heykelini yarım saat içinde tamamlayabiliyor. Alonso Clemons ayakkabılarını bağlayamıyor veya kendi başına yemek yiyemiyor olsa da, zihni bir şekilde gördüğü şekilleri ve formları kavrıyor.