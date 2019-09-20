Savant Sendromu Yağmur Adam'dan sonra Mucize Doktor ile gündemde
Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un başrollerinde oynadığı ve 80'lerin sonuna damga vuran Yağmur Adam'dan (Rain Man) sonra Mucize Doktor dizisi de Savant Sendromu'na dikkat çekti. Peki ama bugünlerde tekrar gündemde olan Savant Sendromu nedir, hangi ünlü isimler bu hastalıktan muzdarip?
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11980’lerin başlarında, kayda değer bir hafıza becerisine sahip Rain Man Savant Sendromu olarak bilinen bir olguya dikkat çekti. Filmde engelli bir adamı canlandıran Dustin Hoffman Savant Sendromu olan kişilerin hem gelişimsel bir engeli (zihinsel geriliği veya otizmi) hem de belirli bir alanda muhteşem, dahi seviyeli bir yeteneği olduğunu insanlara gösterdi.
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2Kore yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanan yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi daha ilk bölümden dikkat çekti.
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3Savant Sendromu da internette merak edilen konular arasında. Peki, deha seviyesi olarak nitelendirilen savant sendromu ile tanınan ünlüler kim? İşte Posta'nın derlediği savantlı ünlü isimler…
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ALONZO CLEMONS - AMERİKALI HEYKELTRAŞ
Clemons, 40-50 aralığında bir IQ’ya sahip bir savant sendromlu heykeltraş ve sanatçı. Alonso Clemons, 3 yaşında düşmesinin ardından kalıcı bilişsel hasara uğradı. Bu kazanın ardından mükemmel hayvan heykelleri yapmaya başladı. Clemons, sadece bir kez gördüğü bir hayvanın heykelini kusursuz bir şekilde yapabiliyor. Sadece bir an için iki boyutlu bir görüntüye baktıktan sonra, bir hayvanın gerçekçi ve anatomik olarak kesin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturuyor. 1986'da Aspen, Colorado'da bir sergi açtı. Televizyonda bir hayvan gördüğünde o hayvanın heykelini yarım saat içinde tamamlayabiliyor. Alonso Clemons ayakkabılarını bağlayamıyor veya kendi başına yemek yiyemiyor olsa da, zihni bir şekilde gördüğü şekilleri ve formları kavrıyor.
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TONY DEBLOİS AMERİKALI MÜZİSYEN
Tony DeBlois 22 Ocak 1974'te doğdu. İki kilodan daha az ağırlıkta ve erken doğdu. Erken doğum nedeniyle gözlerini kaybetti. İki yaşında piyano çalmaya başladı. İlk başta, DeBlois Austin, Texas, Boston, Massachusetts'te Körler Teksas Okulu'nda okudu, ama 1989 yılında Berklee Müzik Koleji'ne devam etti. Caz konusunda uzmanlaşan Deplois, 20 müzik aleti çalıyor ve dünya çapında konserler veriyor. Hafızasından yaklaşık 8 bin parça çalabiliyor.
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LESLIE LEMKE - AMERİKALI MÜZİSYEN
Amerikalı 1952 doğumlu olan Leslie Lemke müzisyen, görme engelli, otistik ve savanttır. Erken doğumunun bir komplikasyonu olarak, retina problemleri, daha sonra glokom gelişti ve gözlerinin ameliyatın ilk aylarında cerrahi olarak çıkarılması gerekti. Ayrıca beyin hasarı ve beyin felci geçirdi. 12 yaşındayken Leslie piyano çalıyor ve saatlerce dinlediği şarkıları söylüyordu. Leslie, bir kere duyduktan sonra kusursuzca herhangi bir uzunlukta bir müzik parçasını hatırlayabiliyor ve çalabiliyor.
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7THRİSTAN MENDOZA - FİLİPİNLİ MARİMBA DÂHİSİ
Thristan Mendoza 1989 , Filipinler , Quezon City'de doğdu . Filipin Montessori Merkezine kaydoldu ve iki buçuk yaşında otistik teşhisi kondu. 1997'de Filipinler Üniversitesi onu yetenekli bir çocuk dahisi olarak sundu. O şimdi perküsyon dersleri veren bir üniversite öğrencisi.
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DEREK PARAVİCİNİ
Paravicini, 25. haftada çok erken doğdu. Körlüğüne, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde geçirdiği süre boyunca verilen aşırı dozda oksijen tedavisi neden oldu. Bu aynı zamanda gelişmekte olan beynini de etkiledi ve ciddi öğrenme güçlüğüyle sonuçlandı. Ayrıca otizmi var. Bir kez dinledikten sonra herhangi bir müzik parçasını çalabiliyor. yedi ve dokuz yaşlarında gösterdiği performanslar için Galler Prensesi Diana'dan ödül aldı.
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MATT SAVAGE - AMERİKALI OTİSTİK JAZZ DÂHİSİ
12 Mayıs 1992’de Massachusetts’e doğdu. Savage erken yürüyen ve 18 aylıkken okumayı öğrenen erken doğmuş bir bebekti. 3 yaşında, yaygın otizm bozukluğu savant teşhisi kondu. Erken çocukluk döneminde hiçbir ses veya müzikten hoşlanmadı. Altı yaşında, piyano çalmayı öğrendi. Şimdi Savage başarılı bir müzisyen ve besteci. On iki albüm çıkardı.
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HENRİETT SETH-F. MACAR OTİSTİK BİLGİN, ŞAİR, YAZAR VE SANATÇI
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DANİEL TAMMET, BRİTANYALI OTİSTİK SAVANT
Daniel Tammet, kendine ait bir dil oluşturmasının yanı sıra haftada bir dil öğrenebiliyor. Pi sayısını 22 bin 500 hane ile en uzun şekilde söyleyebilen kişi olarak Avrupa rekorunu da kırdı.
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BUĞRA ÇANKIR TÜRK ‘MUTLAK KULAK’ OLARAK ADLANDIRILAN MÜZİK DEHASI
Buğra, 24 yaşında bir otistik ve ağır iletişim kurma engeli var. 2 yaşında otistik olduğu anlaşılan Buğra'nın 10 yaşındayken müzik yeteneği keşfedildi. İletişim kurarken güçlükler yaşasa da Buğra, aslında ''mükemmel kulak'' ya da ''tam kulak'' olarak nitelendirilen, doğadaki tüm sesleri referans bir ses verilmeden nota olarak tanımlayabilme yeteneğine sahip.
Buğra 2016 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı dereceyle bitirdi. Şu an da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Buğra akademik olarak engellilere fırsatlar verilmesi durumunda çok iyi yerlere gelinebileceği gösterdi. Mezun olduğu İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda 3 yıldan beri saat ücretli piyano eşlik öğretim görevlisi olarak olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
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13SAVANT SENDROMU NEDİR?
Savant sendromu, önemli derecede zihinsel engelli birinin, ortalamanın üzerinde belirli yetenekleri gösterdiği bir durumdur. Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir. Aslında, 10 otistik kişiden bir tanesinin, değişen derecelerde kayda değer yetenekleri vardır, ancak savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir. Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir.
Savant sendromlu tüm çocukların yaklaşık yarısı otistiktir. Otizmi olan tüm çocukların yaklaşık yüzde 10'unda savant sendromu vardır. Bu oran 35 üzerinde IQ'lu otizmi olan çocukların yüzde 25'ine yükselir. (Çok sayıda otistik çocuğun IQ'ları daha düşüktür.)