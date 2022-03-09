Rusya'nın Ukrayna işgaline tepkiler büyürken yaptırımların da şiddeti artıyor. Sinema ve dijital platformların ardından savaşın gölgesi dizi sektörüne de düştü. Batman filminin Rusya'daki gösterimi iptal edildi, Netflix ve TikTok gibi platformlar Rusya’dan çekildi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Rus bir aile konu edinen "McMafia" dizisini yayından kaldırdı.Sevdiği insanları korumak için yeraltı dünyasının kirli işlerine karışmak zorunda kalan Alex Godman'ın hikayesini anlatan ve ilk kez 2018 yılında yayımlanan dizi milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izleniyordu. Bir İngiliz gazetesi dizi çekimlerinin sonlandırılmasının, Netflix’in Rusya’daki hizmetini askıya alma kararı almasından sonra geldiğini açıkladı. Netflix, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya’daki gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak sonlandırdığını duyurmuş, Disney, Warner Bros ve Sony de Rusya'daki film gösterimlerini durdurma kararı almıştı.