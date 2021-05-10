Scarlett Johansson Altın Küre'ye savaş açtı

ntv.com.tr 10.05.2021 - 07:09
Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) savaş açtı.
HFPA, bu yılki ödül töreninden önce, örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyah olmadığı ortaya çıktığında ateş altında kalmıştı. Hollywood yayıncıları ve şimdi Netflix ve Amazon gibi şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.
36 yaşındaki oyuncu Scarlett Johansson, sektördeki çalışanlara birlikten çekilme çağrısı yaparak HPFA üyeleri tarafından yapılan “cinsiyetçi soru ve açıklamaları” kınadı.
Johansson şu ifadeyi kullandı:
“HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi’deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum.”
Johansson, kariyeri boyunca beş kez Altın Küre’ye aday gösterildi.