Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted

İki oyuncu da yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher'ın oturacağı romantik aksiyon filmi Ghosted için görüşmelere başladı.

Filmin senaryosuna, Deadpool ve Zombieland'in yazarları Paul Wernick ve Rhett Reese imza atacak.

Üç Avengers filminin yanı sıra Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'da rol alan Johansson ve Evans, Ghosted'da 6. kez aynı seti paylaşacak.