Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted

Yenilmezler (Avengers) serisinde birlikte rol alan Scarlett Johansson (Black Widow) ile Chris Evans (Captain America) romantik aksiyon filmi olan Ghosted'da tekrar buluşuyor.

31.08.2021 - 07:04

Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 1
Marvel Evreninde canlandırdıkları süper kahraman karakterleriyle kariyerlerinde zirve yapan; Scarlett Johansson (Black Widow) ve Chris Evans (Captain America) bu sefer Apple Studios projesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 2
İki oyuncu da yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher'ın oturacağı romantik aksiyon filmi Ghosted için görüşmelere başladı.

Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 3
Filmin senaryosuna, Deadpool ve Zombieland'in yazarları Paul Wernick ve Rhett Reese imza atacak.

Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 4
Üç Avengers filminin yanı sıra Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'da rol alan Johansson ve Evans, Ghosted'da 6. kez aynı seti paylaşacak.
Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 5

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Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted - 6

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