Scarlett Johansson ile Chris Evans aynı filmde buluşuyor: Ghosted
Yenilmezler (Avengers) serisinde birlikte rol alan Scarlett Johansson (Black Widow) ile Chris Evans (Captain America) romantik aksiyon filmi olan Ghosted'da tekrar buluşuyor.
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31.08.2021 - 07:04
Marvel Evreninde canlandırdıkları süper kahraman karakterleriyle kariyerlerinde zirve yapan; Scarlett Johansson(Black Widow) ve Chris Evans (Captain America) bu sefer Apple Studios projesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.
İki oyuncu da yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher'ın oturacağı romantik aksiyon filmi Ghosted için görüşmelere başladı.
Filmin senaryosuna, Deadpool ve Zombieland'in yazarları Paul Wernick ve Rhett Reese imza atacak.
Üç Avengers filminin yanı sıra Captain America: Winter Soldier ve Captain America: Civil War'da rol alan Johansson ve Evans, Ghosted'da 6. kez aynı seti paylaşacak.
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