Scarlett Johansson'a eşlik edecek isimler netleşiyor (Black Widow)
Bir dönemi sona erdirecek Avengers: Endgame sonrası Marvel'in en önemli projeleri arasında yer alan Black Widow'da Scarlett Johansson’a Florence Pugh ile birlikte David Harbour ve Rachel Weisz'in eşlik edeceği iddia edildi. İşte çekimleri Haziran ayında başlayacak Black Widow filmiyle ilgili yeni gelişmeler...
-
1
Başrolünde Marvel Sinematik Evreni’nde olduğu gibi bir kez daha Scarlett Johansson’ı göreceğimiz Black Widow’un oyuncu kadrosu şekilleniyor.
-
2
Avengers: Endgame ile birçok kahramanına veda edecek olan Marvel'in yeni dönem projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Black Widow’u kadrosuna Lady Macbeth filmiyle dikkatleri üzerine çeken Florence Pugh'tan sonra iki isim daha katıldı.
-
3
Önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak Hellboy filminin başrol oyuncusu aynı zamanda Stranger Things'in yıldız oyuncusu David Harbour'ın Black Widow filminde yer alacağı açıklandı.
Hellboy'dan 18+ fragman (Tıkla izle)
-
4Oscar'a damga vuran The Favourite filminin başrol oyuncularından Rachel Weisz'in de filmin kadrosuna katılan bir diğer isim olduğu iddia edildi.
-
5Rolleri henüz belli olmayan ikili dışında filmin kötü adamının Castle Rock yıldızı Andre Holland olacağı konuşulanlar arasında.
-
6Black Widow filminin, Black Widow olarak tanıdığımız Natasha Romanoff'un geçmişine odaklanması planlananlar arasında yer alıyor. Çocukluğundan itibaren bir ajan olarak yetiştirilen Natasha'nın KGB ajanına dönüşmesini konu edinecek.
-
7Romanoff'un Shield tarafından işe alınmasından önceki hayatına göz atacağımız filmin yönetmen koltuğuna Cate Shortland geçiyor.
-
8Geçmişinde yaşadığı travmalara dair çok az veriye sahip olduğumuz Black Widow'un solo filminde karakterin, çok gizli Sovyet beyin yıkama ve eğitim programı Red Room'da geçen travmatik geçmişinin de masaya yatırılacağı düşünülüyor.
-
9Black Widow'un senaryosuna Ned Benson ile Jac Schaeffer imza atıyor. Filmin yurt dışında ve ülkemizdeki izleyicileriyle ne zaman sinemalarda buluşacağı ise henüz belli değil.