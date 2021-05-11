Scarlett Johansson'ın Altın Küre savaşına destek artıyor: Ödül töreni yayınlanmayacak

Cruise birlik (HFPA) üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek için Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü geri verdi.

NBC, yaptığı açıklamada HFPA’in anlamlı bir şekilde reform yapacağına inancı olduğunu belirtti ve “Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çaba gerektirir ve HFPA’in bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacaktır. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023’te yayınlayacağımızı umuyoruz” dedi.



