Scarlett Johansson'ın yeni filmi belli oldu: Tower of Terror
Marvel Evreni'nden canlandırdığı Natasha Romanoff karakteriyle kariyerinde zirve yapan Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu. 36 yaşındaki oyuncu önümüzdeki ay seyirciyle buluşacak Black Widow (Kara Dul) sonrası Tower of Terror filminde rol alacak.
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25.06.2021 - 07:10
Disney'in Tower of Terror filminin yıldızının Scarlett Johansson olacağı resmi olarak açıklandı. Marvel Evreni'nde son kez Black Widow (Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Johansson ayrıca filmin yapımcılığını üstlenecek.
Tower of Terror'ın senaryosunu Toy Story 4 ve Inside Out gibi yapımların başarılı ismi Josh Cooley kaleme alıyor. Cooley'nin ayrıca yeni bir Transformers animasyon filmini hayata geçireceği biliniyor.
Şimdilik Tower of Terror'ın hikayesi konusunda bir açıklama bulunmuyor. Yalnızca korku ve komedi türlerini birleştireceği ve Scarlett Johansson'ın hem yıldızı olacağı hem de yapımcılığını üstleneceği biliniyor.
Disney'e ait bir tema parkı olan Tower of Terror, katılımcılarını tepesine çıkarıp asansör aracılığıyla serbest düşüş yaptıran kulesiyle meşhur.
Disney şimdilerde birçok animasyon uyarlaması live-action film üzerinde çalışıyor. Marvel filmlerini dur durak bilmeden hayata geçiren şirketin yakında vizyona girecek olan filmleri arasında Jungle Cruise bulunuyor.