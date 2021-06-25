Scarlett Johansson'ın yeni filmi belli oldu: Tower of Terror

Disney'infilminin yıldızınınolacağı resmi olarak açıklandı. Marvel Evreni'nde son kez(Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Johansson ayrıca filmin yapımcılığını üstlenecek.

Tower of Terror'ın senaryosunu Toy Story 4 ve Inside Out gibi yapımların başarılı ismi Josh Cooley kaleme alıyor. Cooley'nin ayrıca yeni bir Transformers animasyon filmini hayata geçireceği biliniyor.

Şimdilik Tower of Terror'ın hikayesi konusunda bir açıklama bulunmuyor. Yalnızca korku ve komedi türlerini birleştireceği ve Scarlett Johansson'ın hem yıldızı olacağı hem de yapımcılığını üstleneceği biliniyor.