Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini belgeselleştiriyor.

Haberler 25.02.2022 - 09:35

Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak - 1

Hollywood yıldızı Sean Penn, belgesel filmi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.


Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak - 2

Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımında "Ukrayna'daki savaşı ne kadar çok kişi bilirse, Rusya'yı durdurma olasılığı o kadar yüksek olur" dedi.


Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak - 3

Basın toplantılarına katılan Penn, gazeteciler ve askerlerle de röportajlar gerçekleştiriyor.


Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak - 4

Ukrayna başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sean Penn, birçok batılı liderin gösteremediği cesareti sergiliyor" denildi.


Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak - 5

Penn daha önce de Meksikalı uyuşturucu karteli El Chapo'nun belgeselini çekmişti.

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