Sean Penn’den ilk mini dizi: The First
ntv.com.tr
İlk kez bir mini dizide rol alan Oscar’lı oyuncu Sean Penn, House of Cards’ın yaratıcısı Beau Willimon’un yeni dizisi The First ile yakında ekrana çıkıyor.
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Sean Penn, ilk kez bir mizi dizide rol aldı. House of Cards’ın yaratıcısı Beau Willimon tarafından yazılan The First adlı dizi, Hulu kanalında sekiz bölüm olarak ekrana gelecek.
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Yapımcılığını Jordan Tappis’in üstlendiği bilim kurgu türündeki dizi, yakın gelecekte insanlı ilk Mars yolculuğunun hikayesini ele alacak.
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Dizide Tom Hagerty rolünü canlandıran Sean Penn, karısını kaybetmiş, 20’li yaşlarında asi kızıyla yaşayan hayattan bezmiş bir eski astronot karakteri olarak seyirci karşısına çıkacak. Tom Hagerty, Mars’a yolculuk için eğitim alan beş astronottan Mars’a uçan ilk kişidir.
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Astronotların aileleriyle olan ilişkilerine de odaklanan dizi, karakterlerin fiziksel ve ruhsal değişimlerini takip edecek.
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The First’ün oyuncu kadrosunda Natascha McElhone, Lisa Gay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, Rey Lucas, Keiko Agena, Oded Fehr ve Hannah Ware gibi isimler yer alıyor.
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The First 14 Eylül’de ilk kez gösterilecek.