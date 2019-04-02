Seçim haftası gişenin galibi kim oldu? (Box Office 29-31 Mart 2019)
Yılın başından beri gişede süregelen durgunluk 29-31 Mart hafta sonu ile ayrı bir boyuta ulaştı. Hafta sonu üç gün boyunca 59.843 kişi tarafından izlenen Türk İşi Dondurma, Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. 60 bin seyirciden az bir sayıyla hafta sonu gişe lideri olmayı başaran bir önceki yapım tam 39 hafta öncesine, 29 Haziran-01 Temmuz 2018 hafta sonunda Jurassic World: Fallen Kingdom filmi olmuştu. İşte Box Office 29-31 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Loro
724
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2
Şeytan Oyunu
1.337
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3
Kursk
3.461
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4
Aşktan Kaçılmaz
5.186
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5
Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle
7.294
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6
Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik
9.137
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7
Jumbo
9.505
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8
Katil Avcısı
9.937
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9
Deli ve Dahi
22.126
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10
Türk İşi Dondurma
59.843
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11
GİŞE VE HASILAT RAKAMLARIGeçtiğimiz cuma günü (30 Mart) vizyona giren filmler sarı renk ile gösterilmiştir.