-Kitabın geri dönüşleri nasıl, devamı gelecek mi?

“Kitabı yazarken çocuklar yerel ve endemik bir türü daha çok tanısınlar diye niyetlenmiştim. Ama çocuklar kadar büyüklerin de İnci Kefali’nin farkında olmadıklarını gördüm. Geri dönüşlerde ise daha çok, ‘Seda biz de bilmiyorduk’ diyorlar. O yüzden çocuklarla birlikte yetişkinlere de ulaşma duygusu beni çok memnun ediyor.”



-Kitaplarınız için etkinlik düzenlediniz mi, imza günleri olacak mı?

“Evet ilk imza günü 16 Haziran Pazar Babalar Günü’nde İstinye Park’ta D&R mağazasında saat 1700’de gerçekleşecek. Sonrasında okullardaki etkinliklere seve seve katılmayı planlıyorum. Ayrıca Kefi’nin Maceraları iki kitapla kalmayacak. Çevresel konuyu ele aldığım bir kitap daha var sanırım dört kitabı bulacak. En az 20 kitap hikayesi de var ve onları da yazmak istiyorum. Heyecan doluyum.”