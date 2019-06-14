Seda Öğretir'den İnci Kefali'nin bilinmeyen yolculuğu (Kefi'nin Maceraları)
NTV Ana Haber sunucusu Seda Öğretir, "İnci Kefali" adlı balık türünün hikayesine odaklandığı "Kefi’nin Maceraları: Uçan Balık Kefi" ve "Kefi’nin Maceraları: Tarihin Peşinde" isimli iki kitap kaleme aldı. Seda Öğretir, 16 Haziran Pazar günü İstanbul İstinye Park D&R'da gerçekleştireceği ilk imza günü öncesi ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
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1
-Kefi’nin maceraları nasıl ortaya çıktı, kitabın oluşum hikayesi nedir?
“Yıllardır haber sunuyorum. Rutin olarak sunduğumuz haberlerden biri de her yıl Van’da "İnci Kefali" göçü olduğunda gelen görüntüler. Güzel görseller de olduğu için haberini yapıyoruz. Geçen sene bu haberi stüdyoda sunduktan sonra hayran hayran görüntüleri izlerken içimden, ‘Bu balığın müthiş azminin haberini her zaman yapıyoruz, hikayesi yazılabilir’ dedim. Sonra akşam eve gittim engellerden yılmamak ve vazgeçmemek adına bir şeyler yazdım. Ama bu çocuklara yönelik değildi, biraz zaman sonra çocuklara cesaret ve ilham verici olabilir diye bu hale getirdim. ‘Aslında kitap bir stüdyo haberinde doğdu’ desem yeridir.”
Kitaplar hangi yaş grubuna hitap ediyor?
“7-10 yaş arası bu kitapları okuyabilir”
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2
HİÇ BESLENMEDEN YAPILAN YOLCULUK-Bu kitaplar için bir belgesel bilgisi gerekti mi ve kitaplar ne kadar zamanda oluşturuldu?
“Araştırmalar yaptım hatta bir atölyeye katıldım, çocuk edebiyatıyla ilgili. Her iki kitap için toplam bir yıl uğraştığımı söyleyebilirim. Göçü anlattığı için ilk önce "Uçan Balık Kefi" çıktı. Çünkü İnci Kefali Van Gölü’nde yaşayan özel bir tür. İnci Kefali yerel ama evrensel bir yolculuğa çıkan bir kahraman. Sodalı ve tuzlu suda yaşıyor ama burada üreyemiyor ve bunun için havalar ısındığında yolculuğa çıkıyor. Yolculuk çok meşakkatli; akıntı ters ve çok güçlü. Üstelik zıplaması ve şelaleyi geçmek için kendi boyunun beş katına çıkması gerekiyor. Martılara yem oluyorlar, kaçak avcılar yakalıyor, bütün engelleri aşmaları gerekiyor. Bir de bunları yaparken göç süresi boyunca hiç beslenmiyorlar.“
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3
URARTU UYGARLIĞINA DEK YOLCULUK-İkinci kitap Kefi’nin Maceraları: Tarihin Peşinde nereye odaklanıyor?
“Kefi burada Van Gölü’nde tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Oyuncağının peşinden giderken bir bakıyor kendi dünyası ve kendi tarihi var ama onun bunlardan haberi yok. Bir batık var. Gerçekten 1950’li yıllarda Van Gölü’nde bir Rus gemisi batıyor. Kefi bunu görüyor, bakıyor, dolaşıyor derken birden Urartular’a ait bir kaleyi görüyor. Bugün Van Gölü’nün dibinde bir kale var. Kefi bunu farkederek kendi geçmişindeki farkına varmadığı bir dünyayı ve suyun üstündeki Akdamar Adası’nı keşfediyor.”
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4
TARİH SOSU İLE ÖĞRETİCİ BİR KİTAP-İkinci kitabı neden yazmaya karar verdiniz?
“O coğrafyanın çok bereketli olduğunu ve daha ele alınması gereken değeri olduğunu fark ettim o yüzden işin içine biraz tarih sosu kattım. Çocuk okurken ‘Urartu mu, Urartu nedir?’ diye öğretmenine veya anne-babasına sorsun istedim. Aslında biraz gerçek tarihi ve coğrafya bilgileri var. Bütün bunlar Kefi’nin Maceraları içinde çocuklara ulaşmayı bekliyor.”
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5
7-10 YAŞ ARASI İÇİN UYGUN
-Kitapları genel anlamda yazma amacınız neydi, eser çocuklara rehber olabilir mi?
“Hayalini kurduğum şey; çocuklar hayatları boyunca engeller karşısında tıpkı İnci Kefali gibi vazgeçmesinler zıplasınlar atlasınlar ve o hedeflerine varsınlar. Kitabın yazılış amacı da buydu”
-Kitaplar hangi yaş grubuna hitap ediyor?
“7-10 yaş arası bu kitapları okuyabilir”
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6
BU PAZAR İMZA GÜNÜ VAR
-Kitabın geri dönüşleri nasıl, devamı gelecek mi?
“Kitabı yazarken çocuklar yerel ve endemik bir türü daha çok tanısınlar diye niyetlenmiştim. Ama çocuklar kadar büyüklerin de İnci Kefali’nin farkında olmadıklarını gördüm. Geri dönüşlerde ise daha çok, ‘Seda biz de bilmiyorduk’ diyorlar. O yüzden çocuklarla birlikte yetişkinlere de ulaşma duygusu beni çok memnun ediyor.”
-Kitaplarınız için etkinlik düzenlediniz mi, imza günleri olacak mı?
“Evet ilk imza günü 16 Haziran Pazar Babalar Günü’nde İstinye Park’ta D&R mağazasında saat 1700’de gerçekleşecek. Sonrasında okullardaki etkinliklere seve seve katılmayı planlıyorum. Ayrıca Kefi’nin Maceraları iki kitapla kalmayacak. Çevresel konuyu ele aldığım bir kitap daha var sanırım dört kitabı bulacak. En az 20 kitap hikayesi de var ve onları da yazmak istiyorum. Heyecan doluyum.”
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7
İNCİ KEFALİ HAKKINDA KISA KISA
-İnci Kefalleri 20-22 santimetre boyunda, 80-90 gram ağırlığında.
-Göç her yıl nisanda başlayıp temmuza kadar devam eder.
-Kendi boyunun 5 katı yüksekliğe zıplayabiliyor.
-Göç boyunca beslenmiyor (Yaklaşık 4-5 hafta)
-Göç yolculuğunda 75 günlük avlanma yasağı var.