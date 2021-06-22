Şef Ömür Akkor'dan Türkiye’nin Gastronomi Atlası

DHA 22.06.2021 - 15:40
"Sonra kendime; düzenli bir harita çizerek neyi nerede yemeli, hangi markete gidilmeli, hangi gün pazar kuruluyor ve hangisine gidilmeli diye bir çizelge hazırladım" diyen ünlü şef "Her şehrin, her bölgenin birbirinden farklı gastronomik haritalarını oluşturdum. Bu yıl da seyahatlerimin 25’inci yılıydı ve 28’inci kitap olarak ‘Türkiye’nin Gastronomi Atlası’nı çıkarmak nasip nasip oldu. Anadolu’da yaklaşık 350 kilometrelik yol yaptım. 350 kilometrelik yolu bu kitapta topladım" diye konuştu.