Şef Ömür Akkor'dan Türkiye’nin Gastronomi Atlası

Şef Ömür Akkor’un Türkiye’yi gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” okurla buluştu.

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DHA 22.06.2021 - 15:40

Ünlü Şef Ömür Akkor’un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan “Türkiye Gastronomi Atlası” bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Akkor’un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ketebe Yayınları yönetim ve editör kadrosunun da katıldığı toplantıda Akkor, Türkiye Gastronomi Atlası’nda da yer verdiği ve Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri olan kavut unundan çeşitli tarifler hazırladı.

Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor.

Ömür Akkor, seyahat ettiği yerler ve keşfettiği lezzetlerden oluşan gastronomi haritasının çıkış hikayesini şöyle anlattı: “Yaklaşık 25 yıldır Anadolu’yu geziyorum. Şehirleri tamamladım ama ilçe ilçe, köy köy geziyorum. Son 15 yıldır, işimi kolaylaştırmak adına haritalar çiziyorum. Bunu sosyal medya hesabımda da paylaşıyordum ve insanlar, ‘Bunu bizimle de paylaş, bunları da ekle’ derken bir anda iş daha profesyonel bir boyut kazandı" dedi.

"Sonra kendime; düzenli bir harita çizerek neyi nerede yemeli, hangi markete gidilmeli, hangi gün pazar kuruluyor ve hangisine gidilmeli diye bir çizelge hazırladım" diyen ünlü şef "Her şehrin, her bölgenin birbirinden farklı gastronomik haritalarını oluşturdum. Bu yıl da seyahatlerimin 25’inci yılıydı ve 28’inci kitap olarak ‘Türkiye’nin Gastronomi Atlası’nı çıkarmak nasip nasip oldu. Anadolu’da yaklaşık 350 kilometrelik yol yaptım. 350 kilometrelik yolu bu kitapta topladım" diye konuştu.

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