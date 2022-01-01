Şehit Eren Bülbül'ün annesi anne Ayşe Bülbül'den İyi ki Varsın Eren: Kesişme filmi açıklaması: Orada Eren'i gerçekten gördüm

"Cumhurbaşkanımızla aynı sırada oturduk" diyen Bülbül, şöyle devam etti: "Şehidimiz Ferhat Gedik'in eşi bir yanında ben de Eren'in annesi olarak diğer yanında oturduk bizim döktüğümüz gözyaşını Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü. Biz ne kadar ağladıysak o bizden çok ağladı. Biz yine sağa sola döndük yaşımızı sildik ama o önündeki masadan peçete alarak gözyaşlarını sildi. Bizim hayatımızı izleyip de Cumhurbaşkanımızın üzüldüğünü görünce acım bir ise orada ikiye katlandı. Orada Cumhurbaşkanımızla birlikte bizimle birlikte ne insanlar gözyaşı döktü. Ne bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız aynı benim gibi gözyaşı döktü ama ben bir anneydim daha kötü oldum."