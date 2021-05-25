Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde

Salgın gerekçesiyle Türkiye'den alınıp Portekiz'in Porto kentine verilen Şampiyonlar Ligi finalinde yıldız şarkıcı Selena Gomez ve Khalid sahne alacak.

25.05.2021 - 15:33

Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde - 1
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasındaki görüşmeler sonucu Portekiz'in Porto kentine alınan Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler açıklandı.


Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde - 2
Yapımcı Marshmello, milyonlarca kişinin izleyeceği finalde Selena Gomez ve Khalid isimlerinin sahnede olacağını duyurdu.


Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde - 3
Final, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında Dragao Stadı'nda oynanacak.


Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde - 4
İki İngiliz takımının finalde olduğu dev final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak.


Selena Gomez ve Khalid Şampiyonlar Ligi finalinde - 5
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

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