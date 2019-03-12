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Şener Şen'li Zengin Mutfağı Bursa'da

Anadolu Ajansı

Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı Zengin Mutfağı oyunu Bursa'da sahnelendi. Oyun Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

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    Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu Bursa'da sahnelendi.

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    Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vasıf Öngören tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyun Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

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    Oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi oyuncular eşlik etti.

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    Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor.

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    Gecenin sonunda seyircileri selamlayan Şener Şen ve oyuncu ekibi uzun süre alkışlandı.
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