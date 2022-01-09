Senfoni konserinde kedi 'Senfoniç' sürprizi

AKM görevlileri 'Senfoniç' adını verdikleri kedinin ADSO konserinin olduğu gün içeri girdiğini, zaman zaman da sahneye çıkıp gezindiğini belirtti. Bir görevli "Yavruyken içeride büyüdü, müzik sesine alıştı, biz de adını 'Senfoniç' koyduk" dedi.