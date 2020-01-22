Serena Williams'a Meghan Markle sorusu

Ünlü tenisçi Serena Williams, maç sonrası basın toplantısında maç hakkında konuşmayı beklerken kendisine yöneltilen ilk soru kraliyet ailesiyle ilgili oldu.
Meghan Markle, Serena Williams’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Markle ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp hayatlarını İngiltere ve Kanada’da olmak üzere iki ülkede geçirmeye ve ekonomik bağımsızlıkları için çalışmaya karar vermişti. Dolayısıyla bu olayda Williams’ın da görüşü alınmak istendi.
Pazartesi günü Avustralya Açık’ta korta çıkan Williams, Rus tenisçi Anastasia Potapova’yı 6-0 6-3 yendi. Maçla ilgili soru bekleyen Williams, yöneltilen Meghan Markle sorusuyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Williams, “Bununla ilgili kesinlikle bir yorumda bulunmayacağım. Ama iyi denemeydi. Denediniz. İyi yaptınız” şeklinde yanıt verdi. Williams'ın yanıtı, salonda gülüşmelere neden oldu.
Williams ve Markle birkaç yıl önce bir yardım etkinliğinde tanışmıştı. Markle, daha önce arkadaşı Seran Williams’ın maçlarında görülmüştü. Williams ve Reddit kurucusu olan eşi Alexis Ohanian, Meghan Markle ile Prens Harry’nin Mayıs 2018’de yapılan düğününe katılmış, hamilelik döneminde Markle için baby shower partisi düzenlemişti.