Serena Williams'a Meghan Markle sorusu

Meghan Markle, Serena Williams’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Markle ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp hayatlarını İngiltere ve Kanada’da olmak üzere iki ülkede geçirmeye ve ekonomik bağımsızlıkları için çalışmaya karar vermişti. Dolayısıyla bu olayda Williams’ın da görüşü alınmak istendi.