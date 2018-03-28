Serena Williams'ın hayatı belgesel dizi oldu
ntv.com.tr
HBO, şampiyon tenisçi Serena Williams’ın hayatını belgesel dizi olarak ekrana getirecek.
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1Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams’ın hayatı belgesel diziye dönüştü. Şampiyon tenisçiyi anlatan beş bölümlük bir belgesel hazırlandı.
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2‘Being Serena’ (Serena Olmak) adlı dizi, 2 Mayıs’ta HBO’da ekrana gelecek.
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Dizide, Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian’la evlenen ve 1 Eylül 2017’de kızı Alexis’i dünyaya getiren Williams’ın evliliği, anneliği, doğum sonrası kortlara yeniden dönüşü, iş kadınlığı, aile hayatı ile her açıdan yaşamı ele alınacak.
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HBO’dan yapılan açıklamada, “HBO, Serena Williams’la kişisel bir proje üzerinde çalışmaktan gurur duyuyor. Genç yaşlarından bu yana göz önünde olsa da Serena imajını korumaya devam ediyor. Ortağımız IMG ile birlikte seyircilere onun kort dışındaki hayatının perde arkasını göstereceğiz” denildi.
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39 kez Grand Slam şampiyonluğu kazanan, dört Olimpiyat madalyası olan Williams, 2015 yılında Sports Illustrated’a kapak pozu vermiş, yılın spor kişisi seçilmişti. Ünlü tenisçi ayrıca dört kez Associated Press Yılın Kadın Sporcusu ödülüni kazanmıştı.
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‘Being Serena’, HBO ile IMG’nin üçüncü işbirliği olacak. İki şirket 2016’da ‘Gonzaga: The March to Madness’, 2017’de de Emmy adayı olan ‘UConn: The March to Madness’ belgesellerini çekmişti.