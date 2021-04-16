Serena Williams'tan yeni ortalık: İlk aşamada belgesel geliyor

Tenisin yaşayan efasenisi Serena Williams, kortların dışındaki yatırımlarına bir yenisi daha ekledi ve Amazon'la kişisel anlaşma imzaladı. Belgesel projesiyle başlaması beklenen anlaşmanın farklı projelerle devam etmesi bekleniyor. Williams belgeseli, böylece Michael Jordan, David Beckham, Mike Tyson, Leo Messi, Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic gibi ikonik oyuncuların belgesellerinden oluşan bir listeye ekleniyor.

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16.04.2021 - 06:50

Serena Williams, Amazon'la kişisel ve profesyonel hayatı hakkında bir belgesel de içeren ilk bakış anlaşması imzaladı. 'la kişisel ve profesyonel hayatı hakkında bir belgesel de içeren ilk bakış anlaşması imzaladı.

Williams, "Amazon Studios'la ortaklık kurduğum için çok heyecanlıyım. Küresel bir izleyici kitlesi için en ilham verici ve önemli içeriklerden bazılarını geliştiriyorlar. Kendi hikayemin devamı da dahil olmak üzere anlatmak istediğim pek çok hikayem var ve bunları dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Anlaşmaya göre, 23 kez Grand Slam tenis şampiyonluğu kazanan Williams, adsız belgesel projesinden başlayarak Amazon'da hem senaryolu hem de senaryosuz projeler geliştirecek.

Plum Pictures, Goalhanger Films ve Amazon Studios'un yapımcılığını üstlendiği bu proje, Williams, Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb ve Tony Pastor tarafından yürütülecek.





Amazon Stüdyoları'nın yöneticisi Jennifer Salke, "Serena, sporunu dönüştürdü ve neslinin en ilham verici sporcularından, girişimcilerinden ve kadınlarından biri haline geldi. Sadece sahadaki eşsiz becerisiyle değil, aynı zamanda savunuculuğa olan bağlılığıyla da takdir edildi. Bu yeni serideki yolculuğunu paylaşmaktan ve dünya çapındaki Prime Video müşterilerimiz için yeni orijinal içerik oluşturmak üzere onunla birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.







Williams, tenis kariyerinde dört Grand Slam turnuvasının tümünde şampiyonluk galibiyetlerini, 72 tekli ve 23 çiftli şampiyonayı ve 2012'de hem teklerde hem de çiftlerde olmak üzere dört Olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Williams, saha dışında S by Serena giyim markası ve Serena Ventures gibi işler başlattı. Ayrıca, hayır kutumlarına yaptığı katkılarla da biliniyor.





Williams belgeseli, Michael Jordan, David Beckham, Mike Tyson, Leo Messi, Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic gibi ikonik oyuncuların belgesellerinden oluşan bir listeye ekleniyor.