Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu

Real Madrid ile 4 kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığını hatırlatan ve futbol kariyerindeki ileri yaşına rağmen hayallerinin bitmediğini kaydeden Ramos, "5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak tam bir çılgınlık olur ama ben bunun için çalışıyorum ve bunu düşlüyorum" diye konuştu.