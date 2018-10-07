Sertab Erener'den Bursa'da müzik ziyafeti
Anadolu Ajansı
Sanatçı Sertab Erener, Bursa'da konser verdi. Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserden önce uzun kuyruklar oluşturdu.
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1Sanatçı Sertab Erener, Bursa'da konser verdi.
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2Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserden önce uzun kuyruklar oluşturdu.
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390'lardan günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Erener'e zaman zaman hayranları da eşlik etti.
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4Sahnede iki saat performans sergileyen Erener, konser sonunda Bursalı hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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