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Sertab Erener'den Bursa'da müzik ziyafeti

Anadolu Ajansı

Sanatçı Sertab Erener, Bursa'da konser verdi. Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserden önce uzun kuyruklar oluşturdu.

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    Sanatçı Sertab Erener, Bursa'da konser verdi.
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    Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserden önce uzun kuyruklar oluşturdu.
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    90'lardan günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Erener'e zaman zaman hayranları da eşlik etti.
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    Sahnede iki saat performans sergileyen Erener, konser sonunda Bursalı hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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