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Sertab Erener'den muhteşem kapanış

Sertab Erener, Eskişehir'de 25 bin müzikseverin katıldığı Milyonfest’tin kapanışını yaptı.

  • 1

    20 binden fazla kombine bilet satılmasına rağmen 1 gün kala iptal edilen, sonrasında mahkeme kararı ile yeniden yapılmasına karar verilen Eskişehir Milyonfest'in son gününde, Eskitilmiş Yaz, Yeri Yok, Yaşlı Amca, Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet sahne aldı.
  • 2

    Sıra Sagopa Kajmer'e geldiğinde yükselen enerji, maNga'nın sahneye çıkmasıyla iyice doruğa çıktı.

  • 3

    Daha önceki yıllardaki renkli görüntüleriyle tüm ülkenin hafızasında yer eden unutulmaz Milyonfest Eskişehir'de finalde sahne alan Sertab Erener ise; Belki de Dönerim, Eurovision şampiyonu Everyway That I Can, Zor Kadın, Yanarım, Aşk , İncelikler Yüzünden, Yolun Başı, Rengarenk, Olsun, Sakin Ol gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını söylerken seyircinin koro halinde katılımı ile unutulmaz bir finale imza attı.


  • 4

    Sertab Erener, bundan sonraki Milyonfest durağı olan Konya'da da sahne alacak.
  • 5

    Sagopa Kajmer
  • 6

    Eskitilmiş Ya

  • 7

    maNga
  • 8

    Dolu Kadehi Ters Tut
  • 9

    Yaşlı Amca,
  • 10

    Yeri Yok
  • 11

    Son Feci Bisiklet sahne aldı.
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