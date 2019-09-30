Sertab Erener'den muhteşem kapanış
Sertab Erener, Eskişehir'de 25 bin müzikseverin katıldığı Milyonfest’tin kapanışını yaptı.
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120 binden fazla kombine bilet satılmasına rağmen 1 gün kala iptal edilen, sonrasında mahkeme kararı ile yeniden yapılmasına karar verilen Eskişehir Milyonfest'in son gününde, Eskitilmiş Yaz, Yeri Yok, Yaşlı Amca, Dolu Kadehi Ters Tut, Son Feci Bisiklet sahne aldı.
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2Sıra Sagopa Kajmer'e geldiğinde yükselen enerji, maNga'nın sahneye çıkmasıyla iyice doruğa çıktı.
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3Daha önceki yıllardaki renkli görüntüleriyle tüm ülkenin hafızasında yer eden unutulmaz Milyonfest Eskişehir'de finalde sahne alan Sertab Erener ise; Belki de Dönerim, Eurovision şampiyonu Everyway That I Can, Zor Kadın, Yanarım, Aşk , İncelikler Yüzünden, Yolun Başı, Rengarenk, Olsun, Sakin Ol gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını söylerken seyircinin koro halinde katılımı ile unutulmaz bir finale imza attı.
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4Sertab Erener, bundan sonraki Milyonfest durağı olan Konya'da da sahne alacak.
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5Sagopa Kajmer
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Eskitilmiş Ya
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7maNga
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8Dolu Kadehi Ters Tut
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9Yaşlı Amca,
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10Yeri Yok
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11Son Feci Bisiklet sahne aldı.