Sertab’ın Müzikali bu kez Darüşşafaka yararına sahnelendi

Eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destekte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sertab Erener, “Eğitim ve sanatın bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum. Daha önce de Darüşşafaka ile birlikte projelere imza attık, inanıyorum ki bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak benim için, ekibim için en büyük mutluluk. Bizlere bu fırsatı yarattığı için Darüşşafaka Cemiyeti’ne ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.