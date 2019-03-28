Sertab’ın Müzikali bu kez Darüşşafaka yararına sahnelendi
ntv.com.tr
Sertab Erener, ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan, "Sertab'ın Müzikali"nde bu kez Darüşşafaka için sahne aldı. UNIQ Hall’da gerçekleşen etkinlikten elde edilen gelirle öğrencilerin eğitim aldığı bilgisayar laboratuvarı yenilenecek.
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1Sertab Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahne aldı.
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2Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği ve her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali” projesi kapsamında eğitim sevdalılarıyla bir araya gelen Sertab Erener, en sevilen şarkılarını bu kez ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için seslendirdi.
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Darüşşafaka öğrencilerinin de takip ettiği müzikal kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, eğitime verdiği desteklerden dolayı Sertab Erener’e teşekkür plaketi takdim etti.
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Eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destekte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sertab Erener, “Eğitim ve sanatın bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum. Daha önce de Darüşşafaka ile birlikte projelere imza attık, inanıyorum ki bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak benim için, ekibim için en büyük mutluluk. Bizlere bu fırsatı yarattığı için Darüşşafaka Cemiyeti’ne ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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1000’in üzerinde müzikseverin takip ettiği müzikalden elde edilecek gelir, Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak.