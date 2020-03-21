Sessiz sokaklar eski İstanbul'u hatırlattı (İstanbul 1965'te nasıldı?)

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kafeler ve dükkanlar kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı. Sessiz sokaklar eski İstanbul hatırlattı. Peki ama İstanbul eskiden nasıldı? İşte her yeri tarihten izler taşıyan İstanbul'un 1965'de çekilen en güzel fotoğrafları...

ntv.com.tr

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge göndermesinin ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alan kapatıldı. Özellikle İstanrbul'da Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerin boş kalması akıllara eski İstanbul'u getirdi. Yıllar önce mesela 1965'te İstanbul nasıldı?

Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi (Tıkla oku)

İstanbul'da kafeler kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı (Tıkla oku)

İşte aralarıda Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan karelerin de  yer aldığı sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları... 

Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi (Tıkla oku)

İstanbul'da kafeler kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı (Tıkla oku)

Karaköy
Galata Köprüsü
Haliç
Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye iniş
Kabataş
Şişhane

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