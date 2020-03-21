Sessiz sokaklar eski İstanbul'u hatırlattı (İstanbul 1965'te nasıldı?)

İşte aralarıda Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan karelerin de yer aldığı sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...

Tarihi yarımadadaki sakinlik havadan görüntülendi (Tıkla oku)

İstanbul'da kafeler kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı (Tıkla oku)