Seth Rogen: Charlize Theron'a hayranım

“Charlize ile cinsel içerikli sahneler çekeceğimi önceden tahmin etmek kolay bir şey değil. Senaryoyu çok düşündük. Charlize politikacı ama sonuçta insan. Duyguları olan bir kadın. Rol gereği biz birbirimize aşık olurken etrafımızda bizi ayrı tutmaya çalışan güçler var. Yaptığımız işlerde çalıştığımız kişiden çok hoşlanmasak da kimyamız tutmuş gibi performans gösterdiğimiz birçok sahne çektik. Ama Charlize ile kafamız gerçekten uydu ve iyi anlaştık. İyi anlaşınca işler daha kolay gidiyor. Her şey bir tarafa 2 Days in the Valley’i izlediğimden beri Charlize’e hayranım. Hayranı olduğun kişiyle çalışma fırsatına sahip olmak en heyecan verici kısmı oldu bu projenin.”