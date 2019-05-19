Seth Rogen: Charlize Theron'a hayranım
Son filmi Long Shot'ta (Denemeye Değer) Charlize Theron ile başrolleri paylaşan ünlü komedyen Seth Rogen, "Charlize’e hayranım. Hayranı olduğun kişiyle çalışma fırsatına sahip olmak heyecan verici" dedi.
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17 yaşında aktör olma sevdasıyla Los Angeles’a taşınan Seth Rogen kariyerine stand-up gösterileriyle başladı. Sevilen birçok sit-com dizinin yazım ekibinde çalışırken sinemaya geçiş yaptı.
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Ünlü komedyenin son filmi Long Shot (Denemeye Değer) 24 Mayıs’ta vizyona girecek. Amerikan başkanlığı için yarışan politikacı Charlotte ile gazeteci Fred’in hikayesini anlatan filmin başrol oyuncusu Seth Rogen, Hürriyet’ten Babaros Tapan’a verdiği röportajda, başrolleri paylaştığı Charlize Theron hakkında şu sözleri sarf etti:
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“Charlize ile cinsel içerikli sahneler çekeceğimi önceden tahmin etmek kolay bir şey değil. Senaryoyu çok düşündük. Charlize politikacı ama sonuçta insan. Duyguları olan bir kadın. Rol gereği biz birbirimize aşık olurken etrafımızda bizi ayrı tutmaya çalışan güçler var. Yaptığımız işlerde çalıştığımız kişiden çok hoşlanmasak da kimyamız tutmuş gibi performans gösterdiğimiz birçok sahne çektik. Ama Charlize ile kafamız gerçekten uydu ve iyi anlaştık. İyi anlaşınca işler daha kolay gidiyor. Her şey bir tarafa 2 Days in the Valley’i izlediğimden beri Charlize’e hayranım. Hayranı olduğun kişiyle çalışma fırsatına sahip olmak en heyecan verici kısmı oldu bu projenin.”
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“Çekimlere başladığımızda ondan çekiniyordum” diyen Rogen, “Bu, çekimler süresince de devam etti. Şaka bir yana ikimizin de ortak çok yönü var. Çok çalışkanız. İşin iyi olması için ikimiz de ciddiyetle çalıştık. Birçok yazar ve oyuncu arkadaşım ‘Projeler üzerinde ne kadar çok çalıştığını anlatma, kimsenin umurunda değil’ diyor. Ama ben bunu ifade etmeyi seviyorum” ifadesini kullandı.
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Bol miktarda politik göndermelerin yer aldığı film hakkında konuşan Rogen, politika ile ilişkisini şöyle anlattı:
“Oy kullanma hakkına sahibim. Politikayla ilişkim bundan ibaret.Gazeteleri okuyup haberleri dinliyorum.Dünyada olan biteni takip ediyorum. Günümüzde politika çekişme ve münakaşadan ibaret.Ben filmimde bu tarafları bir kenara bırakıp günümüzde doğabilecek bir hikayeyi anlatmak istedim.Sonuçta politikacılar da bizimle aynı dünyada yaşayıp aynı gerçeklerle yüzleşiyorlar.Tek fark, böylesine büyük sorumluluk gereken bir işe sahip olunca özel hayatlarında zorluklarla karşılaşmaları.”