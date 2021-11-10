Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı

90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisinin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı. Sarah Jessica Parker ve Chris Noth aralıkta seyirciyle buluşacağı tahmin edilen dizinin setine veda mesajıları paylaştı.

Haberler 10.11.2021 - 13:57

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 1

90'lı yılların fenomen dizisi Sex and the City yıllar sonra ekrana dönmeye hazır... Carrie, Miranda ve Charlotte’ın hikayelerini anlatacak olan 10 bölümlük devam dizisi And Just Like That'in çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı.


Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 2

New York sokaklarında çekimleri yapılan dizinin Carrie’si Sarah Jessica Parker prodüksiyonun durduğunu ve çekimlerin bittiğini duygusal bir paylaşım ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 3

“Bu, Carrie olarak şimdilik son yürüyüşüm. Bir macerayı yeni bitirdim ve kendimi çok duygusal hissediyorum. Ve işte bu kadar” notunu düştü.

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 4

Mr.Big karekterine hayat veren Chris Noth ise bir sosyal medyadan Sarah Jessica Parker ile olan fotoğrafını paylaşarak partnerini kutladı.

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 5

Noth “Gece geç saatlerde parkta bitiyor. Birlikte olduğumuz her dakikayı seviyorum” notunu düştü. 

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 6

Tam tarih verilmese de Aralık ayında seyirciyle buluşması beklenen mini diziyi ve kızların yeni hikayelerini merakla bekleniyor.

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 7

And Just Like That setinden fotoğraflar...

Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 8
Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 9
Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 10
Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 11
Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 12
Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı - 13

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