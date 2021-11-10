Sex and the City'nin devamı And Just Like That'in çekimleri tamamlandı

Haberler 10.11.2021 - 13:57
90'lı yılların fenomen dizisi Sex and the City yıllar sonra ekrana dönmeye hazır... Carrie, Miranda ve Charlotte’ın hikayelerini anlatacak olan 10 bölümlük devam dizisi And Just Like That'in çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı.
New York sokaklarında çekimleri yapılan dizinin Carrie’si Sarah Jessica Parker prodüksiyonun durduğunu ve çekimlerin bittiğini duygusal bir paylaşım ile sosyal medya hesabından duyurdu.
“Bu, Carrie olarak şimdilik son yürüyüşüm. Bir macerayı yeni bitirdim ve kendimi çok duygusal hissediyorum. Ve işte bu kadar” notunu düştü.
Mr.Big karekterine hayat veren Chris Noth ise bir sosyal medyadan Sarah Jessica Parker ile olan fotoğrafını paylaşarak partnerini kutladı.
Noth “Gece geç saatlerde parkta bitiyor. Birlikte olduğumuz her dakikayı seviyorum” notunu düştü.
Tam tarih verilmese de Aralık ayında seyirciyle buluşması beklenen mini diziyi ve kızların yeni hikayelerini merakla bekleniyor.
And Just Like That setinden fotoğraflar...