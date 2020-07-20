Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan ve 87 yaşında hayata veda eden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

DHA 20.07.2020 - 15:18

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 1
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 2
Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 3
Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 4
Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 5
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 6
Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 7
İşte cenazeden yansıyan diğer kareler...
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 8
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 9
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 10
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 11
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 12
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 13
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı - 14

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER