Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan ve 87 yaşında hayata veda eden Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

DHA 20.07.2020 - 13:46

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 1
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 2
Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 3
Dursunoğlu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 4
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 5
Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 6
İşte cenazeden yansıyan diğer kareler...
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 7
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 8
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 9
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 10
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 11
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 12
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 13
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - 14

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