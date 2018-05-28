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Seyircinin tepkisine göre değişen film çekildi (The Moment)

Nottingham Üniversitesi'nden İngiliz bilim insanları, beynin verdiği sinyale göre değişen film çekti. 6 versiyonu olan The Moment isimli film başarılı olursa sinema sektöründe devrim yaratabileceği tahmin ediliyor.

  • 1

    Film seyrederken öykünün biraz istediğimiz yönde ilerlemesini isteriz. Bu fantezi yakında gerçek olabilir. İngiliz bilim insanları, seyircilerin ruh haline göre öykü akışının değiştiği bir film çekti.
  • 2

    Nottingham Üniversitesi nöroloji ve bilgisayar bilimleri uzmanları, seyircilerin kafalarına takılan kasklarla filmin gidişatına ilişkin isteklerini tespit edip buna göre konusu değişen bir film çekti.
  • 3

    Bilim insanları, EEG denilen cihazla alınan verileri anlık olarak değerlendirip seyircinin reaksiyonuna göre filmi yeniden kurguladı.
  • 4

    Üniversitenin, seyircinin tepkisine göre değişecek ilk filmi The Moment adını taşıyor. 7 Haziran’da, Sheffield Belgesel Festivali kapsamında seyirci ile buluşacak film için karavandan dönüştürülmüş küçük bir sinema salonuna EEG cihazları konuldu ve seyirci kaskları hazırlandı.
  • 5

    Seyircinin ilgisi azaldığında bunu fark edip değişen filmin konusu ise toplumdan kaçmak için beyin kontrolü teknolojisine sığınan 2 kişinin öyküsü.
  • 6

    Gazete Habertürk'ün haberine göre filmde her sahnenin 6 farklı versiyonu var ve bu versiyonlar diğerine geçtiğinde kopukluk yaratmıyor. Deneyin, sinema sektöründe devrim yaratabileceği ileri sürüldü.
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