Seyircinin tepkisine göre değişen film çekildi (The Moment)
Nottingham Üniversitesi'nden İngiliz bilim insanları, beynin verdiği sinyale göre değişen film çekti. 6 versiyonu olan The Moment isimli film başarılı olursa sinema sektöründe devrim yaratabileceği tahmin ediliyor.
1
Film seyrederken öykünün biraz istediğimiz yönde ilerlemesini isteriz. Bu fantezi yakında gerçek olabilir. İngiliz bilim insanları, seyircilerin ruh haline göre öykü akışının değiştiği bir film çekti.
2
Nottingham Üniversitesi nöroloji ve bilgisayar bilimleri uzmanları, seyircilerin kafalarına takılan kasklarla filmin gidişatına ilişkin isteklerini tespit edip buna göre konusu değişen bir film çekti.
3
Bilim insanları, EEG denilen cihazla alınan verileri anlık olarak değerlendirip seyircinin reaksiyonuna göre filmi yeniden kurguladı.
4
Üniversitenin, seyircinin tepkisine göre değişecek ilk filmi The Moment adını taşıyor. 7 Haziran’da, Sheffield Belgesel Festivali kapsamında seyirci ile buluşacak film için karavandan dönüştürülmüş küçük bir sinema salonuna EEG cihazları konuldu ve seyirci kaskları hazırlandı.
5
Seyircinin ilgisi azaldığında bunu fark edip değişen filmin konusu ise toplumdan kaçmak için beyin kontrolü teknolojisine sığınan 2 kişinin öyküsü.
6
Gazete Habertürk'ün haberine göre filmde her sahnenin 6 farklı versiyonu var ve bu versiyonlar diğerine geçtiğinde kopukluk yaratmıyor. Deneyin, sinema sektöründe devrim yaratabileceği ileri sürüldü.