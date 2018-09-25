Şeyma Subaşı'nın favori kitabı (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
ntv.com.tr
Şeyma Subaşı da okuduğu kitabı Instagram hesabından paylaştı. İki Hollywood yıldızı gibi birçok ünlü kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
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2
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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3Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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4
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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5
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
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6
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
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7Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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8Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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9Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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10Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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11Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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12Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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13Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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14Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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15Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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16Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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17Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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18Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami