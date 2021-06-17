Seyyar yeni bölümleriyle her cuma puhutv’de: Olaylar tersine dönüyor

puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 18 Haziran Cuma günü puhutv’de seyirci karşısına çıkacak. İşte yeni bölüm ayrıntıları...

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17.06.2021 - 11:09

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.

2. BÖLÜM KONUSU



Suat’ın emriyle Çiğdemi kaçırmak için eve gelen Tufan beklemediği bir mücadele ile karşılaşmış, Çiğdem’in kendini savunmak için saldırmasıyla olaylar iyice tersine dönmüştür.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çiğdem kendine gelmeye çalışırken Yasin korku içinde kalmıştır.

Fakat bir numaralı torbacısını kaybetmiş olan Suat'ın yeni planı Yasin’i daha büyük korkulara itecektir.

Yasin bu kirli teklifle kendini hiç alışık olmadığı karanlık dünyaya iyice gömülürken bulacaktır.

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