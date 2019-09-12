Sezin ve Esin Süleymanoğlu: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine dava açtı

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"Geçen yıl bazı gazetelerde babamız Naim Süleymanoğlu’nun hayatının film olarak çekilip bu yılın Ekim ya da Kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendik. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık.



