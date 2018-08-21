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Siccin 5 yabancı filmlerin egemenliğine son verdi (Türkiye gişe rakamları 17-19 Ağustos 2018)

Korku serisi Siccin 5, 17 haftadır süregelen yabancı filmlerin gişe liderliği serisini sona erdiren yerli yapım oldu. İşte haftanı sonu Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Milyonluk Kuş 6.704
  • 2

    Beyaz Diş 8.327
  • 3

    Sevginin Gücü 8.389
  • 4

    Genç Titanlar 9.490
  • 5

    Benim Adım Osssman 11.169
  • 6

    Otel Transilvanya 12.768
  • 7

    Karanlık Zihinler 13.195
  • 8

    Mission: Impossible - Yansımalar 30.291
  • 9

    Meg: Derinlerdeki Dehşet 55.885
  • 10

    Siccin 5 84.504
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