Siccin 5 yabancı filmlerin egemenliğine son verdi (Türkiye gişe rakamları 17-19 Ağustos 2018)
Korku serisi Siccin 5, 17 haftadır süregelen yabancı filmlerin gişe liderliği serisini sona erdiren yerli yapım oldu. İşte haftanı sonu Türkiye gişe rakamları...
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1Milyonluk Kuş 6.704
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2Beyaz Diş 8.327
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3Sevginin Gücü 8.389
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4Genç Titanlar 9.490
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5Benim Adım Osssman 11.169
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6Otel Transilvanya 12.768
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7Karanlık Zihinler 13.195
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8Mission: Impossible - Yansımalar 30.291
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9Meg: Derinlerdeki Dehşet 55.885
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10Siccin 5 84.504