Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor

Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen Johnny Depp, yeniden sinemaya dönüyor. Ünlü aktörün ilk rolü belli oldu.

Haberler 23.01.2022 - 11:41

Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor - 1

Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanmadan sonra, adı sürekli eşine şiddet gösterdiğine dair haberlerle anılan Johnny Depp'in pek çok projesi iptal edilmişti. 58 yaşındaki ünlü aktör, skandallardan sonra yeniden beyazperdeye dönüyor. Depp, Fransız yönetmen Maiwenn’in yeni filminde Fransız Kralı Louis XV’i oynaması için seçildi.

Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor - 2

Dönem filminin adı ve konusu henüz açıklanmazken, projenin yapımcılığını Pascal Caucheteux ve Grégoire Sorlat’ın Paris merkezli Why Not Productions şirketinin üstleneceği belirtildi.

Bu yaz çekimlerine başlanması planlanan film, Versay’da ve Paris’in diğer ikonik simge yapılarında geçecek.

Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor - 3

Depp’in kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçti. Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovuldu.

Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor - 4

Depp’in en son rol aldığı yapım, savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’i anlatan Andrew Levitas imzalı Minamata’ydı. Ancak 2020 yapımı film henüz gösterime girmedi.

Şiddet skandallarıyla Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor - 5

Bir Hollywood yapımcısı Depp’e dair şunları söylemişti:

"Geçen 35 yılda ona hiç hayır denmedi. Bu Hollywood’da tipiktir ama bu boyutta olanını hiç görmemiştim. Onunla artık çalışamazsınız."

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